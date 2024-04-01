تراند اليوم : بالفيديو .. الفريق أول فيصل بن لبدة يكشف عن معنى المثل الشهير " خلجة أم اللاش" .. ويعلق " كلمة صعبة ما يقولها إلا الرجال "

صحيفة الخليج 365: كشف الفريق أول فيصل بن لبدة ، عن معنى المثل الشهير "خلجة أم اللاش" ، بعد مرور 38 عاما على حادثة الحرم والتي كان هو أحد أبطالها .

وقال بن لبدة في مقطع فيديو : إن " خلجة أم اللاش " كلمة معروفة للشعب السعودي ولا تقال إلا في المواقف الصعبة ، وعلى الإنسان اللي قالها أن يتحمل مسؤوليتها .

وتابع:ومعنى كلمة خلجة هي الناقة التي يموت ولدها صغير ، فهي تخلج عليه " تحزن عليه" ، واللاش هو الرجال الضعيف اللي ما هو محسوب على مجتمعه من الناس وإن مات ما يفقده إلا أمه ، وخلجة أم اللاش من شقين من الإبل ومن أم الضعيف المسكين اللي ما حد يفقده إلا هي .

واستكمل: الكلمة هذه صعبة ما يقولها الرجال إلا في المواقف الصعبة وإن قالها يجب أن يتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع .

وقال ناشر الفيديو : أن اللواء حضر حادثة الحرم عام 1400 هـ و الحادثة الثانية في الحرم والتي كان أحد أبطالها عام 1407 هـ ، عندما حاول الإيرانيين اقتحام الحرم في ذلك الوقت ، واللواء والكتيبة التي معه تدخلوا رغم أنه لم يكن لديهم أوامر لإطلاق النار ، ولكنه قدر الموقف تقديري ، وتدخل