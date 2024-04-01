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تراند اليوم : بعد نجاته ..شاهد.. الطفل " تركي الزهراني" يكشف تفاصيل الحادث المروع الذي تسبب بوفاة والدته وشقيقاته بالدمام

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صحيفة الخليج 365: روى الطفل " تركي أحمد الزهراني " في لقاء مع قناة " العربية " ، تفاصيل الحادث الذي تعرض له برفقة أسرته بحي العروبة في الدمام ، وأسفر عن وفاة والدته وشقيقاته.

وقال الطفل " تركي " : ذهبت مع أمي وأخواتي إلى المدرسة ورجعت البيت وحدي بسبب الشاحنات .

وتابع: عند الإشارة اعترضت سيارتنا شاحنة لفت علينا من وسط السيارة عند البابين . مٌضيفا: 11 سنه كنت مع أمي وأخواتي ونفطر مع بعض في رمضان ونعيد سوا ، وفي هذه السنه برمضان وفي العيد لحالي .

وأوضح أحمد الزهراني " والد المتوفيين " : يوم الثلاثاء الساعة 6 ونصف صباحا ، دق عليا جرس البيت رجل وإمرأة ، وقالت السيدة لي " ألحق مرتك اصطدمت في حادث " .

وواصل: فذهبت مسرعا لمكان الحادث ، ووجدت ابني تركي الحمد لله خرج سالم ، وشاهدت بناتي وكُن في حفرة نزلت الحفرة وحاولت أساعد واستنجد في الناس ، والحمد لله على كل شيء .

وأردف: بعد الرجوع لمقطع الحادثة ، وجدت أن الشاحنة كانت مسرعة جدا ، ويسلك مسار الطرف الأيسر للطرف الآخر ولم يسلك مساره أبدا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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