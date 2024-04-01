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تراند اليوم : شاهد: بيان أمني بشأن القبض على شخصين وفتاة في الرياض.. والكشف عن الجريمة المتهمين بها 

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صحيفة الخليج 365: قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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