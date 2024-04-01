تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يوضح بداية تشكل الجلطة الدماغية من "الابتسامة"

صحيفة الخليج 365: كشف الطبيب ناصر الحربي، عن علامات بداية تشكل الجلطات الدماغية التي تصيب الشخص.

وقال الحربي في فيديو للعربية، أنه يتم طلب ابتسامة من الشخص الذي يعاني من مشاكل صحية، وعند عدم ظهور علامة الابتسامة على وجهه، أو ظهورها بشكل غريب فإنها تدل على إصابته بجلطة دماغية.

وأوضح الحربي أن صعوبة رفع اليدين أو إحداهما تعبر علامة أيضا على بداية إصابة الشخص بجلطة.

وبين أن صعوبة الحديث وتكرار جملة بسيطة تعد علامة على بداية إصابته بجلطة، مطالبا بضرورة التوجه للطبيب المختص حال ظهور هذه العلامات.