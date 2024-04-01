تراند اليوم : شاهد: "صاحب صرخة أرحبوا" يكشف سر فرحته أثناء استقبال "خواته" في منزله.. ويوضح الحقيقة حول مقاطعته لهن منذ 40 عاما بسبب الورث

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن، عن سر فرحته أثناء استقبال شقيقاته في منزله، كما أوضح الحقيقة حول مقاطعته لهن منذ 40 عاما بسبب الورث.

وقال المواطن: المقطع المتداول في استقبال خواتي اللي جوني من الجنوب، في ناس قالوا إني مقاطعهم منذ 40 سنة، ومنهم من قال إني مجلي في الشمال من 35 سنة، والبعض الآخر قال إني قاطعتهم بسبب ورث.

وأوضح: حقيقة الموضوع هذول خواتي ولا يوجد بينا أي مشكلة لكن والله إن الرجل المهان اللي يزعل خواته ما فيه مروءة ولا عنده كرامة.

ووجه نصيحة، قائلاً: اللي يزعل خواته في الدنيا من أجل ورث أو أمور دنياوية لا تزعل خواتك ولا ربعك ولا أصدقائك وخلك متسامح وخلي الناس لو مت يثنون عليك بدل ما يذمونك.

وتابع: هذول خواتي وزاروني وكانت مفاجأة وكأني ملكت الدنيا بجيتهم، موضحا: أنا ساكن في محافظة القريات منذ 36 سنة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو على نطاق واسع ظهر فيه مواطن يرحب بشقيقاته ويقبلهن ويحتضنهن بحرارة ويصرخ بعبارة "أرحبوا" وذلك عقب زيارتهن المفاجئة بمنزله.