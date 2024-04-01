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تراند اليوم : بالفيديو.. المذيع السابق سليمان العيدي: قابلت رجلا مسنا فسألني من أنت فأخبرته باسمي فقال : "الله لا يوفقك" !

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صحيفة الخليج 365: روى وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون سابقا الدكتور سليمان العيدي، موقفا حدث له مع رجل مسن بسبب فاتورة التليفون.

مسابقة للكبار

وقال خلال لقاء مع برنامج الراصد:" كانت توجد مسابقة للكبار تذاع في رمضان والكثير من الناس يحرصون على متابعتها".

فاتورة التليفون

وتابع:"في إحدى الرحلات إلى المنطقة الشرقية، قابلت رجلا كبيرا في السن في مطار الظهران، وأراد المساعدة للنزول من الطائرة وساعدته، وسألني من أنت فأخبرته باسمي فقال لي: "الله لا يوفقك".

​​​​​​وأشار إلى أن الرجل قال له هذه العبارة بسبب فاتورة التليفون بعد مشاركاته في برنامج مسابقات رمضان للكبار، حيث تجاوز مبلغ الفاتورة 1700 ريال.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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