تراند اليوم : بالفيديو.. المذيع السابق سليمان العيدي: قابلت رجلا مسنا فسألني من أنت فأخبرته باسمي فقال : "الله لا يوفقك" !

صحيفة الخليج 365: روى وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون سابقا الدكتور سليمان العيدي، موقفا حدث له مع رجل مسن بسبب فاتورة التليفون.

مسابقة للكبار وقال خلال لقاء مع برنامج الراصد:" كانت توجد مسابقة للكبار تذاع في رمضان والكثير من الناس يحرصون على متابعتها".

فاتورة التليفون وتابع:"في إحدى الرحلات إلى المنطقة الشرقية، قابلت رجلا كبيرا في السن في مطار الظهران، وأراد المساعدة للنزول من الطائرة وساعدته، وسألني من أنت فأخبرته باسمي فقال لي: "الله لا يوفقك".

​​​​​​وأشار إلى أن الرجل قال له هذه العبارة بسبب فاتورة التليفون بعد مشاركاته في برنامج مسابقات رمضان للكبار، حيث تجاوز مبلغ الفاتورة 1700 ريال.