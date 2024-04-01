تراند اليوم : بعدما قيمه بـ3 من 10 وبصق الخضار …شاهد : التيك توكر الليبي يعود للمطعم الشهير ويفاجئ المتابعين برأيه مجددا!

صحيفة الخليج 365: ظهر مشهور "تيك توك" الليبي "الويشي"، في فيديو جديد بعدما أثار الجدل بتقييمه لوجبة كبسة دجاج شواية في أحد المطاعم الشعبية المشهورة في المملكة "3 من 10 وبصق الخضار عند تناوله.

اعتذار" الويشي "

وحضر " الويشي " في مطعم" الرومانسية " وقدم اعتذاره على ما بدر منه في الفيديو الماضي وقال إن كل شيء يستحق فرصة ثانية.

وأوضح أنه جاء فرع جديد لمطعم" الرومانسية " ليقيم الطعام من جديد وطلب من السعوديين السماح.

ودخل المشهور الليبي الفرع واستقبله مديره ودار حديث بينهما حول الاعتذار ثم طلب منه وجبتين لحوم مندي ودجاج شواية وخُصص له غرفة vip.

تقييم مختلف

وعبر "الويشي" عن سعادته هذه المرة بالطعام وتناول الوجبات وقيم الدجاج بـ 8 من 10, فيما أشاد بوجبة المندي وقيمها بـ 9 من 10 وقال إن الوجبة تستحق 60 يورو وشكرهم على حسن المعاملة.

وقال متابعون إن نفس المطعم يبدو أنه تواصل معه وطلب منه عمل إعلان له من أجل أن يعتذر عن التقيم السلبي الماضي ويمتدح الوجبات بعدما أثار الجدل وانتشر المقطع على نطاق واسع.

دفعوا له

الجدير بالذكر قال أحد المغردين :" هذا مغني ليبي ومشهور تيك توك يزعم أنه "تائب من الغناء"، وشاهدت له مقاطع ينتقد فيها مطاعم مشهورة، وبعد الانتقاد استضافوه ودفعوا له ليمتدح مطاعمهم فوجدها طريقة جديدة للحصول على المال والطعام المجاني.