تراند اليوم : شاهد: الفنانة أمل عرفة تسأل طليقها على الهواء: إيش تغير فيك بعد ماتركتني هل ارتحت؟.. والأخير يرد

صحيفة الخليج 365: وجهت الفنانة السوري أمل عرفة سؤالا لطليقها عبد المنعم عمايري على الهواء خلال أحد اللقاءات.

وقالت عرفة لـ عمايري: إيش تغير عندك بعد ماتركتني من شو ارتحت؟

ورد عمايري بأن أشياء كثيرة تغيرت ونمط الحياة أختلف من أسرة وبيت وتنظيم حياة كاملة، لحياة أصبحت خارج البيت.

وأضاف: لم استقر في بيت منذ الانفصال، وكان صعب علي الانتقال من عالم مستقر به شوية فوضى إلى عالم خاص جدا.

وتابع: في البداية غير مرتاح، لكن لاحقا تعودت وهناك أشياء يفضل الشخص عملها بمفرده بدون شريك معه.

على الجانب الآخر وجه عمايري نفس السؤال لأمل عرفة وقال لها هل ارتحتي؟ فردت بأنها ارتاحت من بعض الأشياء مثل القلق.