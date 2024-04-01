تراند اليوم : بالفيديو.. الفنانة المصرية إسعاد يونس تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتعلق: "أنا سعيدة وبتسلبط على الناس"

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة المصرية إسعاد يونس عن عمرها الحقيقي.

وقالت إسعاد يونس خلال لقاء مع برنامج "bigtimepodcast"، إنها تبلغ من العمر 74 عاما، مشيرة إلى أن التقدم في العمر هو أمر طبيعي لكل إنسان والغريب هو أن تدعي امرأة أنها أصغر من عمرها الحقيقي.

وتابعت: " أنا سعيدة جدا بالمرحلة العمرية التي أعيشها"، ومضت قائلة: " في حاجات تحررت منها ولما أعوز أتسلبط على الناس أتسلبط، مثلا في الطوابير أقول عندي 74 سنة فالناس تقدمني في الصف".

وأضافت ، أنها جدة ل 3 أحفاد أعمارهم 3 سنوات و5 سنوات و8 سنوات"، لافتة إلى أنها تكون سعيدة بقضاء وقتها معهم.