تراند اليوم : «أمطاره الأعنف خلال السنة».. بالفيديو.. الزعاق يكشف حالة الأجواء خلال شهر أبريل

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الفلك، خالد الزعاق، حالة الأجواء خلال شهر أبريل الجاري.

وقال الزعاق إن شهر أبريل هو واحد من الشهور الميلادية الأربعة المكونة من 30 يوماً، وكان يقع قديما في باكورة فصل الربيع ومع تزحزح الزمن أصبح الآن يقع في قمة الربيع.

وأضاف أن جميع الزهور والورود تتفتح خلال شهر أبريل الذي يعتبر امتدادًا لحدة التقلبات الجوية، ومطره منبت للربيع الصيفي.

وأشار الزعاق إلى أن أمطار شهر أبريل هي الأعنف على مدار السنة لأنها تسبقها عاصفة ريح، وحبات برد.

واختتم خبير الفلك تصريحاته أنه بنهاية شهر أبريل يتم توديع فصل الربيع بجميع مواسمه.