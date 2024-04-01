تراند اليوم : بالفيديو .. رجل الأعمال جمال الزامل يروي قصة شحنة البصل التي استوردها والده بكميات كبيرة وتورطوا في بيعها!

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال جمال الزامل قصة شحنة البصل التي استوردها والده وتورطوا في بيعها.

وقال الزامل خلال لقائه في برنامج حوار مفيد: أبوي كان يجيب ناس يشتغلون معاه، وشافوا أسعار البصل عالية جدا، فقالوا نجيب باخرة بصل، وما دريت إلا خلال مدة باخرة بصل واصلة بكميات كبيرة وسعر السوق نزل.

وتابع: قالوا ما في إلا تحط عند التجار ويبيعون ورفضت ورحت للرياض، قابلت واحد قال أنا بحرجلك على البصل وبحاسبك، قلت له كم تاخذون على الحراج قال 10% أو 5% قلت له خلاص أنا برقى على التريلا وبحرج على البصل وبوفر الـ 5% ، رد الرجل قال كل اللي بتبيعه بيكون دين ويسددون بعد كم يوم فنزلت من السيارة وقلت له تفضل.