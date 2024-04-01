مدير الأرصاد بالمنطقة الجنوبية: التوقعات تشير لاستمرار الحالة المطرية حتى السبت

كشف مدير المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الجنوبية صالح الفهيد أن المنطقة شهدت أمطارا متفاوتة من متوسطة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بزخات من البرد على اجزاء متفرقة من منطقة عسير ومنطقة الباحة.

وقال إنه سجلت أعلى كمية هطول ليوم الأحد بمحافظة تنومة خلال السنوات الماضية في فصل الربيع 119 مل ومدينة أبها سجلت 68.5 مل كما سجلت محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة كمية 70 مل وفق البيانات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وتابع: "نعمل على متابعة الحالة المطرية على مدار الساعة وعلى التواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة والعاملة ميدانيا لتقديم كافة المعلومات والتحذيرات الأرصادية المتعلقة بالظواهر الجوية على مدار الساعة لتسهيل مهمة القطاعات بالمنطقة ليكونوا على إطلاع بالمستجدات المعنية بأحوال الطقس لتساعدهم في إتخاذ قراراتهم المناسبة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات".

وطالب الفهيد بضرورة الاهتمام بهذه المعلومات والالتزام

بها، ومتابعة معلومات الطقس يوميًا، خاصة أن المركز الوطني للأرصاد يقوم ببث المعلومات على مدار الساعة ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع المتاحة

مع ضروره متابعة الانذار المبكر للمركز الوطني للارصاد وتعليمات الدفاع المدني.

وأكد الفهيد أنه من المتوقع استمرارية الحاله المطرية وفقا للتقرير الاستباقي التوقعات من يوم الثلاثاء حتى يوم السبت.