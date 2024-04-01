قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتنفيذ عدد من الجولات الرقابية والتحقيق في العديد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024م.

وقد بلغ إجمالي الجولات الرقابية التي نفذتها الهيئة 1657 جولة، وتم التحقيق في 239 قضية. وتشمل هذه القضايا 149 شخصًا تم احتجازهم للتحقيق.

وتمت تغطية جهات مختلفة مثل الدوائر الحكومية المعنية بالداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والتعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والجمارك والضرائب.

وتتضمن القضايا المحقق فيها تجاوزات مثل الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسيل الأموال.

كانت هذه تفاصيل خبر شملت 8 جهات حكومية.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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