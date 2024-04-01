شكرا لمتابعة خبر عن حرب شوارع بحبات البرَد في ⁧‫أبها‬⁩..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع وثق معارك بكرات الثلج في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع المنتشر على نطاق واسع مجموعتين من الأشخاص يتبادلون إلقاء الثلوج على بعضهم البعض وسط أجواء شتوية مبهجة.

وشهدت مدينة أبها، تساقط كميات كبيرة من الأمطار والبرد، ما أدى إلى اكتساء الطرقات بالثلوج .

وأثارت المقاطع تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غطى الثلج وحبات البرَد طرقات أبها بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير.