شكرا لمتابعة خبر عن توقيف 146 شخصًا في 8 وزارات في قضايا فساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الاثنين، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024.

وأوضحت “نزاهة” أنه تم توقيف 146 شخصًا خلال شهر مارس في قضايا متعددة بعدة وزارات وهيئات.

وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات هي: الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والتعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية والزكاة والضريبة، في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير وغسل الأموال، خلال 1657 جولة رقابية.