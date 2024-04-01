شكرا لمتابعة خبر عن نجاة شبان بعد سقوط إسطوانة غاز من أحد الشاحنات عليهم أثناء صلاتهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لساب بنجو بأعجوبة من سقوط أسطوانة غاز من أحد الشاحنات اثناء صلاته هو وصديقه بجانب الطريق .

وكشف أحد الشبان عن الحادث وكيفية وقوعه، مؤكدًا أنه كان يصلي برفقة صديقة وتفاجأ بالأسطوانة في وجه.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن الشبان نجوا بأعجوبة من حادث محقق كاد أن يودي بحياتهم.