تراند اليوم : بعد تطبيق البصمة البيومترية.. شاهد.. زحام شديد وتجمع مئات المسافرين أمام مبنى وزارة الداخلية الكويتية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع مئات الأشخاص أمام مبنى وزارة الداخلية الكويتية.

وأظهر الفيديو تجمع عدد كبير من الأشخاص أمام مبنى الداخلية الكويتية، من أجل عمل البصمة البيومترية لجميع المسافرين (المغادرين والقادمين).

وامتد الزحام لمسافات طويلة أمام مبنى وزارة الداخلية، بينما يتدافع المسافرين بقوة فيما بينهم من أجل الوصول إلى باب الدخول، حسبما أبان الفيديو.

وكانت دولة الكويت قد اعتمدت إلزامية البصمة البيومترية لجميع المسافرين، عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتعيينها بعد ذلك إلى إدارة الأدلة الجنائية لبناء "قاعدة بيانات أمنية".