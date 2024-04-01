تراند اليوم : بالفيديو .. الأحمري يعلّق على الانتقاد الذي وجه إليه بعد تحليله لشعار الخطوط السعودية

صحيفة الخليج 365: علق المحلل والأكاديمي طارق الأحمري على الانتقاد الذي وجه إليه بعد التحليل الذي نشره على موقع "اكس" لشعار الخطوط السعودية.

وقال الأحمري خلال لقائه في برنامج الليوان: في موضوعات قد تكون من ضمن المشاريع الناجحة، أو محتويات جيدة كانت حالة كتجربة سعودية، فأنا أحاول أبرز هذا الجانب لكنها تأتي من قبلهم على شكل طلب، فأنا لا يمكن أن أرد عليهم إلا بعد أن أتأكد أنه مناسب.

وتابع: أنا استبق خطوة الكشف عن الإعلانات المدفوعة لأني أعمل فلترة بأني ما أقدم للناس إلا الشيء اللي أثق فيه.