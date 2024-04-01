تراند اليوم : شاهد .. طائرة هليكوبتر تنقذ شخصين احتجزتهما السيول في بيشة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول في بيشة باستخدام طائرة هليكوبتر.

وأظهر الفيديو وقوف فرق الدفاع المدني على طرفي السيل، لمباشرة حالة الاحتجاز لكن حال الوصول إلى المحتجزين فلجأ رجال الدفاع المدني لاستخدام الهليكوبتر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.