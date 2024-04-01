تراند اليوم : "كسّل عميلك تكسب".. بالفيديو.. جمال الزامل يكشف عن ورقة البلوت التي نمّا بها استثماره في بيع خزانات المياه

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال جمال الزامل، عن ورقة البلوت التي نمّا بها استثماره في بيع خزانات المياه.

وقال خلال ظهوره ببرنامج "حوار مفيد": "كنا نحط الخزانات في مستودع عند السكة الحديد ونحملها من هناك ونوصلها للعميل، هذا الكارت الذي عملنا عليه "كسّل عميلك تكسب".

وأضاف: "فكرت نطلع برا الرياض وفروع أخرى وبدأت أدرس بالجامعة وسوينا إعلانات وتطورت الفكرة، وكنا موزعين لشركة الخزان الإماراتية، استمرينا لسنتين وأخذنا أرقام هائلة".

وتابع: "لكن بعدها أخذت الأمور مع الشركة اتجاه غير طيب، وفي نفس الوقت زادت معرفتنا بالسوق وأصبحت الأمور أكثر سهولة".