تراند اليوم : شاهد.. الدمار الذي حل بمبنى القنصل الإيراني في دمشق بعد الغارة الإسرائيلية وأصوات العالقين تحت الأنقاض

صحيفة الخليج 365:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق آثار الدمار الذي تعرض له مبنى القنصل الإيراني الملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق.

وسمع خلال الفيديو أصوات الأشخاص العالقين تحت أنقاض المبنى، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، ويقول موثق الفيديو:" يا الله هذي أصوات عالقين تحت الأنقاض".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد كشفت أن الهجوم الإسرائيلي على منطقة المزة في دمشق، أسفر عن مقتل القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن المبنى المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو مقر إقامة السفير الإيراني قرب السفارة بدمشق.