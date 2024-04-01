تراند اليوم : شاهد: قصف إسرائيلي يدمر القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 8 إيرانيين بينهم قيادي بارز

صحيفة الخليج 365: لقي 8 أشخاص مصرعهم على الأقل، فيما أصيب عدد آخر بجروح جراء الهجوم الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. حسب التلفزيون الإيراني.

وقالت قناة العالم الإيرانية إن مبنى القنصلية دمر بالكامل.

وذكرت وكالة "رويترز" إن القائد بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في القصف، وهو قائد "قوة القدس" في لبنان وسوريا.

وذكرت قناة "خبر" الإيرانية، مساء الإثنين، بمقتل عدد من المستشارين الإيرانيين بينهم مسؤول كبير جراء الهجوم الإسرائيلي.