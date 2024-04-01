تراند اليوم : بالفيديو.. سليمان العيدي يحكي قصة قراءته لرسالة الأمير بندر بن سلطان للملك الحسين في حرب الخليج بنفس حدة الرسالة

صحيفة الخليج 365: روى وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون سابقا الدكتور سليمان العيدي، قصة قراءته لبرقية الأمير بندر بن سلطان في حرب الخليج إلى ملك الأردن الملك حسين بذات الحدة التي كانت في لغة البرقية.

​​​​​​وقال العيدي خلال برنامج الراصد:" في إحدى النشرات أيام حرب الخليج، كان هناك نص برقية من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان إلى جلالة الملك حسين".

وأضاف:" هذه البرقية مهمتك كمذيع أن تجسدها في إيصال الرسالة المطلوبة إلى جلالة الملك حسين من سفير المملكة الأمير بندر بن سلطان".

وتابع:" كان يقول له يا جلالة الملك أتذكر الشعب الفلسطيني، كيف وقفت المملكة العربية السعودية مع الشعب الفلسطيني طيلة عمر هذه القضية؟، ألم أقل لك يا جلالة الملك أن الحقائق صعب تجاهلها"، ثم ينتقل إلى جزء آخر من حرب الكويت.

واختتم:" يجب على المذيع أن يتقمص دور كاتب الرسالة، هي كانت رسالة جيدة ووصلت في حينها".