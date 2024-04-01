توقيف 146 متورطا بالفساد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر مارس 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1657) جولة رقابية، والتحقيق مع (239) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، التعليم، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (146) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال). ويجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.



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