تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار في مجال البروتوكول يكشف سبب اختلاف ترتيب أماكن صور القادة في السعودية والإمارات

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار في مجال البروتوكول محمد المرزوقي، عن قواعد ترتيب وتنظيم أعلام الدول، وصور حكام وقادة دول الخليج من اليمين إلى اليسار.

وقال المرزوقي خلال برنامج الليون مع الإعلامي عبدالله المديفر:" كل دولة لها خصوصيتها في بعض الأشياء، ولكن الأساسيات واحدة، مثل تنظيم الصور تكون الشخصية المهمة في الوسط على يمينه ما يليه، وعلى يساره من يليه، لكن أين اليمين هذا يختلف من دولة لدولة".

وأضاف:" بعض الدول تقول يمين الناظر إلى الصورة، ولكن دول أخرى تقول يمين الصورة، مثل ترتيب الأعلام يبدأ من نقطة وينتهي بنقطة أخرى، ولكن من أين يبدأ وأين اليمين بالنسبة لكل دولة".

وتابع:" في المملكة تكون الشخصية التالية للشخصية المهمة على يمين الناظر للصورة، وليس على يمين الصورة، ولكن في الإمارات الموضوع يختلف .