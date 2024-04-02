شكرا لقرائتكم خبر مشاركة متميزة للأسر السعودية بالبازار الرمضاني في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في بادرة اجتماعية وثقافية حضرها عدد من الأسر السعودية، نظمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة فعاليات «البازار الرمضاني» بمقر الملحقية، وذلك بمشاركة متميزة من الأندية السعودية والأسر والطلبة والطالبات والجهات المشاركة في منطقة واشنطن العاصمة.

وشملت الفعاليات إعداد منطقة محاكاة للأسواق الرمضانية الشعبية تحوي العديد من الأركان المخصصة للمنتجات والمعروضات من ملابس تراثية وحلي ومنسوجات وأدوات منزلية وأطعمة، وركنا خاصا لألعاب الأطفال، إضافة إلى أركان للأندية الطلابية السعودية المشاركة بإبداعاتها وتوزيعاتها الرمضانية.

كما شملت مائدة الضيافة السعودية وقت الإفطار، واحتوت على العديد من الأطباق الرمضانية والمشروبات والحلويات، وسط أجواء روحانية رمضانية وعائلية مميزة.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الدكتور عبدالعزيز التركي أن إقامة مثل هذه الفعاليات يسهم في تعريف المجتمع الأمريكي والحضور عامة بالثقافة السعودية في رمضان، كما أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعد خطوة أساسية لتعزيز روح التعاون والتواصل الاجتماعي بين المبتعثين، مما من شأنه أن يقلل من الشعور بالغربة ويعزز الاندماج الاجتماعي لديهم، لإيجاد بيئة داعمة ومريحة خلال الشهر الفضيل، مثمنا دور الأندية الطلابية والمتطوعين المشاركين في إعداد هذه الفعالية.

وأعرب باحث الدكتوراه محمد الغانمي عن سعادته بهذه الفعالية الرمضانية التي تعكس روح المحبة والتعاون، وتخفف من الشعور بالغربة عن الأهل والوطن، مشيدا بدور الملحقية الثقافية في تنظيم مثل هذه الفعالية لتعميق أواصر المعرفة والتواصل.

البرنامج شمل: