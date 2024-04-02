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تراند اليوم : تفاصيل حكم التمييز على معالج قرآن مصري هتك عرض 3 فتيات داخل شقته في الكويت

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صحيفة الخليج 365: أيدت محكمة التمييز في الكويت حبس معالج قرآن مصري الجنسية 5 سنوات لاعتدائه على 3 قاصرات في شقته بالمهبولة، حيث كان يفترض أن يقوم بعلاجهن من خلال الرقية الشرعية.

وكشفت " القبس " الكويتية ، أن بداية الواقعة عندما قام والد الفتيات الثلاث بمراجعة المتهم في سكنه بمنطقة المهبولة من أجل قراءة الرقية الشرعية على بناته لتخليصهن من الحسد، لكنهن خرجن باكيات وأبلغن والدهن بأن المعالج قام بأمور غير أخلاقية وتحرش بهن.

وتقدم والد الفتيات ببلاغ إلى وزارة الداخلية، وبعد التحقيقات أحيلت القضية إلى النيابة ثم المحاكمة ، وكانت قد قضت محكمة كويتية أخرى بخمس سنوات حبسا بحق الراق المصري مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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