شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة إلى المواطنين بضرورة الحيطة والحذر ، والبقاء في أماكن آمنة ، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية ، وعدم السباحة فيها ، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة .

كما دعت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ، من يوم غد الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل .

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ، لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة والجموم والكامل وجدة وبحرة وخليص والليث والقنفذة ، وستتأثر بها منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق ، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ونجران وتبوك والشرقية .