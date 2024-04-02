تراند اليوم : قال لي وكيل الوزارة "أنت متقعر في اللغة"…بالفيديو: المذيع العيدي يكشف عن قصة إيقافه عن العمل بعد انتهائه من قراءة خبر على الهواء

صحيفة الخليج 365: كشف كبير المذيعين الدكتور سليمان العيدي، عن إيقافه عن العمل لمدة شهر بعدما قرأ خبر على الهواء .

وقال خلال لقاء له مع برنامج الراصد: "في أحد الأيام عام 1984 عندما كنت على الهواء جاء بيان من مجلس القضاء الأعلى أن غدا هو اليوم ال 30 المكمل لشهر شعبان"، وتابع: " قلت على الناس أن يتجهوا إلى المحاكم غدا لإثبات شهادتهم، إلى أقرب محكمة فيها قاض لإثبات شهادتهم".

وأكمل: "بعد انتهائي من قراءة الخبر قال لي وكيل الوزارة "أنت متقعر في اللغة كيف قاض لإثبات شهادتهم ، قلت لما يكون الإضافة في الخبر تحذف الياء ويحل بدلا منها التنوين، قال لا أنت متقعر وموقوف شهر".

وأردف: "جاء المدير المكلف بقسم المذيعين وقتها ، وقال عندي قرار بإيقافك لمدة شهر، وأرجع إلى الإذاعة لقراءة نشرة الأخبار".

وأضاف: "يتألم المذيع إذا تم إيقافه،لأنها هي حياتهم ، وأيضا الناس تسأل عليك عشاقك ومتابعيك من المشاهدين ، ولكن ما حدث يدل على الاحترافية بقوة لأن المسؤول يكون مسؤول عن كل شيء لغة وأداء .