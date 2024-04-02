شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الإعلام السابق : مسن سألني عن اسمي وحين أخبرته قال “الله لا يوفقك “.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون سابقا الدكتور سليمان العيدي، موقفا حدث له مع رجل مسن بسبب فاتورة التليفون.

وقال العيدي :” كانت توجد مسابقة للكبار تذاع في رمضان والكثير من الناس يحرصون على متابعتها”.

وأضاف:”في إحدى الرحلات إلى المنطقة الشرقية، قابلت رجلا كبيرا في السن في مطار الظهران، وأراد المساعدة للنزول من الطائرة وساعدته، وسألني من أنت فأخبرته باسمي فقال لي: “الله لا يوفقك”.

وتابع “الرجل قال لي هذه العبارة بسبب فاتورة التليفون بعد مشاركاته في برنامج مسابقات رمضان للكبار، حيث تجاوز مبلغ الفاتورة 1700 ريال”