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وكيل وزارة الإعلام السابق : مسن سألني عن اسمي وحين أخبرته قال “الله لا يوفقك “.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون سابقا الدكتور سليمان العيدي، موقفا حدث له مع رجل مسن بسبب فاتورة التليفون.

وقال العيدي :” كانت توجد مسابقة للكبار تذاع في رمضان والكثير من الناس يحرصون على متابعتها”.

وأضاف:”في إحدى الرحلات إلى المنطقة الشرقية، قابلت رجلا كبيرا في السن في مطار الظهران، وأراد المساعدة للنزول من الطائرة وساعدته، وسألني من أنت فأخبرته باسمي فقال لي: “الله لا يوفقك”.

وتابع “الرجل قال لي هذه العبارة بسبب فاتورة التليفون بعد مشاركاته في برنامج مسابقات رمضان للكبار، حيث تجاوز مبلغ الفاتورة 1700 ريال”

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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