تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار مالي يكشف عن رصد مخالفات جسيمة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة "سينومي ريتيل".. وتجاوزات في تعيينات أعضاء مجلس الإدارة

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار المالي خالد الزايدي، عن رصد مخالفات جسيمة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة "سينومي ريتيل"، وتجاوزات في تعيينات أعضاء مجلس الإدارة.

الرقابة الداخلية

وقال الزايدي، خلال لقاء بقناة "الإخبارية": في عام 2022 وقعت لجنة المراجعة خطابا يحتوي على مجموعة من التقارير حول وضع الشركة، وأوضحت نتائج تقرير المراجعة الداخلي أن هنالك ضعف في كفاءات وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في 3 قطاعات رئيسية في الشركة وتشمل قطاع المخزون وقطاع أنظمة تكنولوجيا المعلومات وقطاع شؤون الموظفين.

هيكل المرتبات

وأكمل: في الخطاب الثاني أوضحت لجنة المراجعة أن هناك بعض التجاوزات من قبل الرئيس التنفيذي السابق لسياسات الشركة الخاصة بهيكل المرتبات وسياسة التغطيات والزيادات وسياسة تقييم الأداء؛ وكذلك يوجد خطاب في تاريخ 21 سبتمبر بخصوص متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس التنفيذي المكلف بخصوص المكافآت والزيادات السنوية المعتمدة للموظفين عن السنة المالية 2022، حيث لوحظ بعض التجاوزات بين الزيادات والمكافآت المعتمدة من الرئيس التنفيذي المكلف.

مخزون التصفية

وزاد: يوجد كذلك بعض المخالفات الجسيمة في إدارة عمليات بيع مخزون التصفية خلال عام 2022، ويوجد كذلك مخالفات نظامية خاصة بقرار تعيين محمد مراد "غير سعودي" بعضوية مجلس إدارة الشركة وهو يعد مخالف لنص المادة 1 من نظام الوكالات التجاري.

الخسائر الفادحة

وتابع: لجنة المراجعة أوضحت أن هنالك خلل جوهري ومجموعة من التجاوزات التي حدثت في عام 2022 وهذا يوضح ما آلت إليه أوضاع الشركة في عام 2023 من الخسائر الفادحة، إضافة إلى نتائج مالية مخيبة للآمال في عام 2023.