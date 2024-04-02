شكرا لمتابعة خبر عن مختص بهندسة الطرق يوضح 3 أسباب فنية للازدحام المروري في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المختص بهندسة الطرق وتخطيط النقل مهندس عبدالعزيز السحيباني عن عدة أسباب فنية هي السبب وراء الازدحام المروري في الرياض.

وأوضح السحيباني ان مدينة الرياض نشأت قديمًا كبلدة صغيرة بها بعض الممرات للمشاة وطرق للدواب، ومع التوسع العمراني بها الذي وصل لـ 1600% أدى لظهور تلك الأزمة.

وأشار أنه في حال سيتم إنشاء طريق بين الحي أ والحي ب، يجب أن يكون حجم الطريق يتناسب مع الحركة المرورية المتوقعة بين المنطقتين خلال عدة سنوات قادمة.

وتابع أن هذه المشكلة أيضًا نشأت بسبب استعمال الأراضي، فعلا سبيل المثال إذا تم إنشاء جامعة في غرب الرياض والسكن سيكون في شرقها، وبينهما طريق، فهذا الريق سيزدحم مع زيادة عدة طلاب الجامعة.

وتابع والسحيباني من خلال برنامج حوار مفتوح مع خالد المدخلي أن تصميم الطرق يؤدي إلى الازدحام المروري أيضًا، مشيرًا أنه إذا كان الطريق به 4 حارات، لا يجب تقليص عددهم إلى 3 حارات في إحدى النقط لأن هذا يؤدي للازدحام المروري.