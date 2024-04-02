شكرا لمتابعة خبر عن كيف يولد الهلال الجديد؟ .. الزعاق يجيب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية كيف يولد الهلال الجديد.

وقال الزعاق أنه من منتصف الشهر القمري يبدأ القمر في الإقتراب من الشمس، وإذا زاد البعد بينهما سبع درجات يختفي نور القمر.

وأضاف الزعاق أنه إذا كان القمر والشمس على خط واحد يولد الهلال من جديد، مشيراً إلى أنه في تمام الساعة التاسعة و21 دقيقة من مساء يوم الإثنين يولد قمر شهر شوال.

وتابع الزعاق أن القمر له ولادتين ولادة مشاهدة وهي نادرة الحدوث، وولادة شهر شوال لهذه السنة.