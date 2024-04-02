تراند اليوم : بالفيديو: الجفن لـ الحمادي ما رأيك بـ"مقولة أنت ما درست إعلام وش جابك للإعلام".. والأخير : مثلك أنت والدغيثر والطخيم

صحيفة الخليج 365: طرح المذيع فيصل الجفن، سؤالا على الكاتب الرياضي صالح الحمادي حول مقولة "أنت ما درست إعلام وش جابك للإعلام".

المطار والعلاقات

وعلق الحمادي قائلا: مثلك أنت وفهد الطخيم وعبد العزيز الدغيثر ، مثلا في المطار استغليتوا العلاقات تركبون الصحفيين، فرد الجفن: "غير صحيح".

الإعلام والصحفيين

ووجه الجفن، كلامه للحمادي، قائلا:"هذا اللي مثل حضرتك وغيرك مالقوا سبب إلا هذا السبب"، فرد الأخير:"أقصد أنكم تخدمون حقين الإعلام "الصحفيين".

مشادة كلامية

وتحول الحوار بين الجفن والحمادي إلى مشادة كلامية بينهما، حيث حاول فيصل أن يوضح كيف بدأ في الإعلام ومن يعود له الفضل، قائلا: وليد الفراج له الفضل في عملي بالإعلام.

موقف محرج

ووضع الحمادي، الجفن في موقف محرج، قائلا:" وليد تعرفت عليه في المطار"، فرد عليه فيصل: غير صحيح.

نقاش واتهام

وفي نهاية النقاش رفض فيصل الجفن الاتهام الموجه من الحمادي، حيث قال: كأنك تتهمنا بالنسبة لي ما أرضاها، فعلق الأخير بقوله:لا.. ما هو اتهام.