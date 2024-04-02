تراند اليوم : شاهد.. أنمار الحائلي يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد ويعلق: إذا فيه حد خايف أدخل قدامه الانتخابات بعطيه أصواتي

صحيفة الخليج 365: أبدى رئيس نادي الاتحاد ، أنمار الحائلي تخوفه من عدم استطاعة فريقه لعب مباريات السوبر بسبب النقص العددي للاعبيه بعد استدعاء 5 من لاعبي الفريق للمشاركة مع المنتخب.

وقال الحائلي عبر برنامج "أكشن مع وليد "، إننا خاطبنا اتحاد الكرة بشأن نقص اللاعبين، مشيرا إلى أن الفريق تم تفريغه و آلية القرار اختلفت في النادي والصورة واضحة للجميع لمن يريد أن يراها .

وحول سبب اختفائه الفترة الماضية قال إنه موجود ويمارس عمله، وبشأن رحيله بعد هذا الموسم أوضح أن الوضع صعب في الفريق وسيدعم أي شخص يترشح لرئاسة النادي قائلًا: إذا فيه حد خايف أدخل قدامه الانتخابات بعطيه أصواتي.