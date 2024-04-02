تراند اليوم : بالفيديو: مختص يكشف الفرق بين البروتوكول والإتيكيت.. ويعلق على تجاهل بوتين للرئيس الفرنسي أثناء خروجه من مؤتمر صحفي في موسكو

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار في مجال البروتوكول محمد المرزوقي، عن الفرق بين البروتوكول والإتيكيت؟

وقال المرزوقي خلال برنامج الليون مع الإعلامي عبدالله المديفر، إن البروتوكول هي قواعد وإجراءات تنظيمية، لفئة معينة في المجتمع "كبار الشخصيات "، بينما الإتيكيت فهو سلوك وذوقيات ولجميع الأشخاص.

وأوضح أنه ليس شرطا الالتزام بالإتيكيت ، بينما البروتوكول قد يؤدي عدم الالتزام به لقطع العلاقات بين الدول أو ربما نشوب حرب بين دولتين.

ووجه المديفر سؤالا للمرزوقي: هل تصرف الرئيس الروسي بوتين بعد نهاية مؤتمره مع الرئيس الفرنسي يحمل رسائل سياسية؟ فرد بأن الطريقة غير لائقة لكن لا يعرف سبب التصرف فلن يحكم عليه.