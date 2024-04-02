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تراند اليوم :  بالفيديو.. خبير إتيكيت يكشف عن قواعد وضع واستخدام المنديل على المائدة في البروتوكولات الدولية

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صحيفة الخليج 365: كشف المستشار في مجال البروتوكول محمد المرزوقي، عن قواعد وضع واستخدام المنديل على المائدة في البروتوكولات الدولية.

وقال المرزوقي خلال لقاء مع برنامج "الليوان": منديل الطاولة يوضع على الحجر في المائدة الرسمية، موضحا: إذا جلس الشخص لا يضع المنديل على حجره حتى يقوم المضيف "أكبر الشخصيات" بوضعه.

وأكمل: إذا وضع المضيف المنديل على حجره يعد إذن للحضور بوضعه، مشيرا: المضيف عادة يتأخر في وضع المنديل لحين التأكد من أن ضيوفه كلهم جالسين ويضعه ثم يبدأ في الأكل.

وزاد: المضيف إذا انتهى من الأكل ينتبه ضيوفه لأن أكبر الشخصيات هو أول من يرفع المنديل وإذا رفعه ممنوع أي شخص يأكل.

وواصل: إذا قام الشخص لدورة المياه أو أي شيء آخر يضع المنديل على ظهر الكرسي من أجل حجزه، ولمخاطبة النادل بأنه سيرجع.

وتابع: لا يستخدم المنديل إلا لإزالة المواد الدسمة من الشفايف فقط بين فترة وأخرى وتحديدا قبل شرب الماء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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