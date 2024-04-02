تراند اليوم :  بالفيديو.. خبير إتيكيت يكشف عن قواعد وضع واستخدام المنديل على المائدة في البروتوكولات الدولية

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار في مجال البروتوكول محمد المرزوقي، عن قواعد وضع واستخدام المنديل على المائدة في البروتوكولات الدولية.

وقال المرزوقي خلال لقاء مع برنامج "الليوان": منديل الطاولة يوضع على الحجر في المائدة الرسمية، موضحا: إذا جلس الشخص لا يضع المنديل على حجره حتى يقوم المضيف "أكبر الشخصيات" بوضعه.

وأكمل: إذا وضع المضيف المنديل على حجره يعد إذن للحضور بوضعه، مشيرا: المضيف عادة يتأخر في وضع المنديل لحين التأكد من أن ضيوفه كلهم جالسين ويضعه ثم يبدأ في الأكل.

وزاد: المضيف إذا انتهى من الأكل ينتبه ضيوفه لأن أكبر الشخصيات هو أول من يرفع المنديل وإذا رفعه ممنوع أي شخص يأكل.

وواصل: إذا قام الشخص لدورة المياه أو أي شيء آخر يضع المنديل على ظهر الكرسي من أجل حجزه، ولمخاطبة النادل بأنه سيرجع.

وتابع: لا يستخدم المنديل إلا لإزالة المواد الدسمة من الشفايف فقط بين فترة وأخرى وتحديدا قبل شرب الماء.