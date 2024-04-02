10 آلاف ريال عقوبة مخالفة التخلص من نفايات البناء

معايير موحدة
أعلنت الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم» ضمن مساعيها للحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.
التشوه البصري
أوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية البناء، الهدم، الترميم.
ودعت الوزارة ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوعة.
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