10 آلاف ريال عقوبة مخالفة التخلص من نفايات البناء

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك المشاريع، والمكاتب الهندسية، والناقلين، بالمتطلبات الواجب تطبيقها للتخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، واشترطت نقل النفايات إلى مواقع التخلص (المرادم) المحددة من الأمانات، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم والصيانة، وتجديد وتأهيل المباني، مثل: القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة. وحددت الوزارة أمس موعدا لبدء تنفيذ متطلبات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين والتي تتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف ريال لمخالفتي الشروع في الترميم والهدم بدون رخصة، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.

معايير موحدة

أعلنت الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم» ضمن مساعيها للحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.

التشوه البصري

أوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية البناء، الهدم، الترميم.

ودعت الوزارة ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوعة.