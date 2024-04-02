تراند اليوم : بالفيديو.. السيسي يؤدي اليمين لتولي الرئاسة فترة جديدة.. ويؤكد في كلمته: مصر محاطة بالأزمات

صحيفة الخليج 365: أدى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.

جاء ذلك بعد فوز السيسي بنسبة 89.6 بالمئة في الانتخابات التي أجريت نهاية العام الماضي.

وقال السيسي في كلمته بعد أداء اليمين الدستورية أنه على صعيد العلاقات الخارجية، فإن الأولوية ستكون "لحماية الأمن القومي المصري والعمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه".مؤكدا أن مصر محاطة بالأزمات.

وتابع أنه على الصعيد السياسي سيتم "استكمال وتعميق الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السيسي إلى "تبني استراتيجيات تعزز من موارد مصر الاقتصادية وتعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص"، وأكد أيضًا على "تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس".