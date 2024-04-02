تراند اليوم : لم يجرؤ أحد على فعلها.. بالفيديو.. "مستشار في البروتوكول" يكشف سبب تغيير الدول الخليجية لون السجاد خلال الزيارات الدولية

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار في مجال البروتوكول والإتيكيت، محمد المرزوقي، دلالات لون السجاد في الزيارات الدولية.

وقال إن السجاد الأحمر الآن يفرش في أي مكان ولا يشترط بزيارة للرؤساء، حتى أن الفنادق أصبحت تفرشه لروادها. ​​​​​​وتابع أن المملكة غيرت لون السجاد خلال الزيارات الرسمية، من اللون الأحمر إلى اللون الخزامي "البنفسجي"، بينما الإمارات اختارت اللون الأزرق.

وأضاف المرزوقي خلال ظهوره على برنامج الليوان، أن هذه الألوان دلالة على قوة البروتوكول الخليجي.

وأشار إلى أن اللون الأحمر كان يستخدم لسنوات ولم يجرؤ أحد على تغييره، إلا الدول الخليجية وهذا دليل على قوتها.