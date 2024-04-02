تراند اليوم : شاهد.. مياه الأمطار والثلوج تملأ الشوارع وتغرق السيارات في ميقات السيل الكبير بالطائف

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق السيارات في الشوارع بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

وأظهر مقطع الفيديو امتلاء الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة، مصحوبة بقطع كبيرة من الثلج، مما تسبب في غرق السيارات بالشوارع.

وتسبب مياه الأمطار والثلوج في تعطيل حركة السير، حيث شوهد عدداً من الأشخاص يسيرون على جوانب المنازل واحد وراء الآخر بسبب كميات المياه الكبيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق في المملكة.