تراند اليوم : بالفيديو.. فهد القريني: البلطان استغنى عن مفاتيح لعب الشباب قبل رحيله.. والثنيان تحكم بالأصوات مقابل 7 ملايين

صحيفة الخليج 365: تحدث نائب رئيس نادي الشباب سابقاً الدكتور فهد القريني، عن الحال الذي وصل له نادي الشباب خلال هذه المرحلة ومن الذي أوصله لذلك.

وقال خلال ظهوره ببرنامج "ملاعب": "نحن نقدر ما قام به رئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان، لكن بعض القرارات التي اتخذها في نهاية فترته لم تكن صائبة مثل الاستغناء عن بعض اللاعبين المهمين الذين كانوا مفاتيح لعب في الفريق".

وأضاف: "كانت الجمعيات العمومية في الأندية معطلة وصاحب القرار دائما هو الرئيس، لكن الأمور بدأت تتحسن كثيرا مع الحوكمة والتنظيمات الجديدة التي أدخلتها وزارة الرياضة على مجالس إدارات الأندية".

وتابع: "بعدها جاء خالد الثنيان ولا أحد يعرف كيف جاء، والناس كانت تتوقع فوز شخص آخر"، مشيرا إلى أنه تحكم بالأصوات للحصول على رئاسة نادي الشباب، مقابل 7 مليون ريال.