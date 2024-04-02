شكرا لمتابعة خبر عن مياه الأمطار تغمر المركبات بـ ميقات السيل الكبير ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غمرت مياه الأمطار ميقات السيل الكبير وحولت بعض الطرق إلى أنهار جرفت المركبات، وعلقت عملية السير.

ووجهت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة إلى المواطنين بضرورة الحيطة والحذر ، والبقاء في أماكن آمنة ، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية ، وعدم السباحة فيها ، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما دعت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ، من يوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.