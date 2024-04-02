شكرا لمتابعة خبر عن عماد الشريف: نظام الفصول الثلاثة زاد من نسبة غياب الطلاب ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المختص في شؤون التعليم عماد الشريف أن نظام الفصول الثلاثة زاد من نسبة غياب الطلاب بشكل ملفت.

‏⁧‫وقال الشريف :” زادت نسبة غياب الطلاب خصوصا في شهر رمضان بشكل كبير “لافتا إلى أن ذلك الأمر له علاقة بالفصول الدراسية الثلاثة وطول العام الدراسي.

وأضاف”هذا العام بدأت الدراسة في شهر ٢ هجريا وتمتد إلى شهر ١٢ وهذه المدة الطويلة كلها أيام دراسية يتخللها إجازات والتي تسببت ايضًا في طول هذه المدة “.