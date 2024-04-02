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تراند اليوم : بعد تعديل المادة 14 من نظام التقاعد .. التأمينات الاجتماعية تكشف الحد الأعلى لكامل الراتب الأساسي

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صحيفة الخليج 365: كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن تعديل المادة 14 من نظام التقاعد المدني.

وأعلنت التأمينات الاجتماعية، إضافة حكم جديد يقر أن يكون الحد الأعلى لكامل الراتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً.

وتم طرح هذا الاقتراح عبر منصة "استطلاع" بناء على قرار من مجلس الوزراء، وفقا لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية.

ووفقا لهذا القرار يجوز تعديل الحد الأعلى لكامل الراتب الأساسي الذي تُحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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