تراند اليوم : بالفيديو.. فتاة كويتية تكشف عن منعها من دخول مسجد لعدم ارتدائها الحجاب

صحيفة الخليج 365: كشفت فتاة كويتية عن منعها من دخول المسجد، لأنها لا ترتدي حجاب، مشيرة إلى أن الموظفة رفضت إعطاءها ثوب الصلاة الموجود داخل المسجد وهددتها بالمسؤولة.

عدم ارتداء حجاب

وقالت خلال مقطع فيديو، إنها توجهت إلى المسجد الكبير في الديرة لأداء صلاة قيام الليل، مشيرة إلى أنها عندما ذهبت إلى المسجد كانت ترتدي عباءة بدون حجاب.

منع من دخول المسجد وأوضحت أن موظفة منعتها من الدخول إلى المسجد لأنها لا ترتدي حجاب، مشيرة إلى أنها أخبرتها أنها كانت عائدة من السفر والعاملة نسيت وضع الحجاب مع العباءة، ولكن الموظفة أصرت على منعها من الدخول وعندما طلبت منها أن تعطيها ثوب للصلاة من داخل المسجد رفضت وطلبت منها الذهاب إلى أحد المحلات وشراء حجاب ثم تعود إلى المسجد .

تهديد

وأضافت، أنها قابلت امرأة واقترحت الأخيرة عليها أن تضع على رأسها جزء من العباءة التي ترتديها حتى تتمكن من الدخول إلى المسجد خاصة أن وقت الصلاة اقترب.

ولفتت إلى أنها نفذت اقتراح المرأة وتمكنت من الدخول إلى المسجد وتفاجأت بالموظفة تسألها عن سبب وضع العباءة على رأسها وعدم ارتداء الحجاب، فطلبت منها ثوب صلاة مجددا ولكنها رفضت وهددتها باستدعاء المسؤولة، مشيرة إلى أنه شاهدت الكثير من أثواب الصلاة داخل المسجد ولكن الموظفات يرفضن إعطاء أي فتاة أو امرأة ثوب ويقمن بطردهن من المسجد.

وطالبت بمحاسبة الموظفات على هذه التصرفات.