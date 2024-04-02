تراند اليوم : تجاوز المترين.. شاهد : أحدث ظهور لنجل ترامب الأصغر وطوله يلفت الأنظار

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو وصور آخر ظهور لبارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زوجته الحالية ميلانيا والذي أثار تفاعلا واسعا بسبب طوله اللافت الذي يتجاوز مترين.

وظهر بارون، 18 عاما، برفقة والدته ميلانيا، 53 عاما، بشكل نادر إلى جانب ترامب، 77 عاما، أمام عدسات المصورين خلال عيد الفصح يوم الأحد، لتناول وجبة فطور وغداء في منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش فيولاية فلوريدا.