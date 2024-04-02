تراند اليوم : عاش مظلوم ومات منسي.. قصة مدرس مصري عمل في الكويت 38 عاماً وعندما عاد لبلده وأولاده كانت الصدمة!

صحيفة الخليج 365: تداولت صفحات على موقع الفيسبوك في مصر، قصة مدرس مصري يدعى صالح، عمل في الكويت لمدة 38 عاماً، وعندما عاد لأسرته أحس بالغربة وقرر العودة للكويت مرة أخرى ليتوفى هناك ويدفن خارج بلاده.

وفي التفاصيل وفقاً لما ورد في المنشور المتداول "الأستاذ صالح سافر الكويت من 38 سنة واشتغل مدرس هناك في وزارة التربية كان لسة شاب صغير، ربنا أكرمه وتزوج وأنجب 4 أبناء أحمد وأمجد وعبد الرحمن وشيماء، أخذ زوجته وأولاده وعاشوا معاه في الكويت في منطقة هناك اسمها أبو حليفة، وكانوا في قمة السعادة.

تأمين مستقبل

كما جاء في المنشور "أحمد ابنه كبر فقرر الأستاذ صالح إن زوجته ترجع مصر عشان أحمد يدخل الكلية والأستاذ صالح يبقى ينزلهم إجازات، وفعلاً الزوجة والأولاد رجعوا مصر، وأحمد دخل كلية هندسة جامعة القاهرة، وأمجد وعبد الرحمن وشيماء نقلوا لهم في مدارس في مصر، مرّت خمس سنين وكان الأستاذ صالح بيشتغل ليل نهار في المدرسة والدروس عشان يبعت مصاريف أولاده وزوجته، لدرجة إنه أكثر من مرة كان بيرفض ينزل إجازة عشان يوفر فلوسها لأولاده، وبمرور الوقت بدأ يتعب ويحس بالدوار في الشغل".

ويتابع ناشر القصة:" كانوا زمايله يقولوا له كفاية كدة عليك يا أستاذ صالح وانزل مصر نهائي عشان صحتك وتبقى حتى في وسط ولادك، كان دايمًا يرد عليهم ويقولهم حياتي مش خسارة في ولادي، أشترى ليهم بيت في مصر وبقى لكل واحد في ولاده شقة جاهزة ومتشطبة حتى بنته بقى ليها شقة وجاب ليها جهازها اللي هتتجوز بيه، وأحمد ابنه خطب وبعتله فلوس الشبكة".

العودة والصدمة