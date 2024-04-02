تراند اليوم : شاهد.. لحظة فيضان سد "وادي بسل" في الطائف بعد هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة اليوم

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة فيضان سد وادي بسل في الطائف واندفاع السيول الضخمة، من أعلى السد بعد الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة.

وشهدت الطائف، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، فيما دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة ‫مكة المكرمة ومنها الطائف.

وتم الإغلاق المؤقت لطريق الهدا "جبل كرا" احترازيًا بالاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وأعلن الدفاع المدني عن إنقاذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في تجمع مياه ناتج عن السيول التي خلفتها الأمطار.