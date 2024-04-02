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تراند اليوم : بالفيديو.. الدكتور نزار باهبري : عام 2040 سيموت البشر لهذا السبب

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور نزار باهبري، أن البكتيريا ستكون السبب الأول الذي سيؤدي لوفاة البشر عام 2040.

وقال: " الحين أمراض القلب والأورام رقم 1، لكن في عام 2040 البكتيريا ستكون رقم 1عالميا لعدم وجود مضادات تشتغل وعدم الوصول إلى مضادات جديدة" .

وأضاف: " عندما تم اكتشاف المضاد الحيوي، البكتيريا حتى تقاومه وما تموت منه أحيانا تأخذ 3 أو 4 سنوات"، مشيرا إلى أن آخر مضاد حيوي فعال اكتشفه الإنسان كان قبل 3 سنوات".

وتابع:" الفترة بين اكتشاف الدواء وأن البكتيريا لم تعد تموت منه أحيانا تكون الفترة 3 شهور أو شهرين وتتعلم البكتيريا كيف تقاومه وتكسره وهذا بسبب كثرة المضادات".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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