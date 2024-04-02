تراند اليوم : بالفيديو.. الدكتور نزار باهبري : عام 2040 سيموت البشر لهذا السبب

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور نزار باهبري، أن البكتيريا ستكون السبب الأول الذي سيؤدي لوفاة البشر عام 2040.

وقال: " الحين أمراض القلب والأورام رقم 1، لكن في عام 2040 البكتيريا ستكون رقم 1عالميا لعدم وجود مضادات تشتغل وعدم الوصول إلى مضادات جديدة" .

وأضاف: " عندما تم اكتشاف المضاد الحيوي، البكتيريا حتى تقاومه وما تموت منه أحيانا تأخذ 3 أو 4 سنوات"، مشيرا إلى أن آخر مضاد حيوي فعال اكتشفه الإنسان كان قبل 3 سنوات".

وتابع:" الفترة بين اكتشاف الدواء وأن البكتيريا لم تعد تموت منه أحيانا تكون الفترة 3 شهور أو شهرين وتتعلم البكتيريا كيف تقاومه وتكسره وهذا بسبب كثرة المضادات".